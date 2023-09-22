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19:12, 22 сентября 2023Мир

Польшу уличили в заинтересованности в эскалации конфликта с Украиной

Политолог Мусялек: у Варшавы нет мотивации разрешить конфликт с Киевом

Фото: Alik Keplicz / AP

Политолог Павел Мяселек в беседе с Do Rzeczy уличил Польшу в заинтересованности в эскалации конфликта с Украиной.

По его словам, избирательная кампания в преддверии выборов не способствует нормализации отношений между странами. Усталость общества от конфликта и непростая экономическая ситуация в Польше приводят к тому, что у политиков нет «особо сильной мотивации» для разрешения кризиса, наоборот, они заинтересованы в его эскалации.

«Но я не думаю, что после предвыборной кампании мы вернемся к тем отношениям, которые у нас с Украиной были прежде. Случилось много нехорошего, поэтому атмосферы братства больше нет», — считает политолог.

Мяселек допустил, что между рядовыми гражданами двух стран может сохраниться теплое общение, однако политические элиты настроились на жесткую политику.

Ранее Польша отказалась от поставок оружия Украине из-за конфликта между Варшавой и Киевом, возникшего в связи с польским эмбарго на импорт украинского зерна. Кроме того, Варшава не согласится на дальнейшую евроинтеграцию Украины, если Киев не примет польское эмбарго на зерно в качестве уступки ради вступления в Евросоюз.

16 сентября правительство Польши продлило запрет на импорт украинского зерна, несмотря на отсутствие согласия Еврокомиссии. Глава Министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна приняла решение о запрете из-за интересов украинских олигархов.

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