В РФС отреагировали на слова Слуцкого об отказе выделить деньги его школе

В РФС заявили, что за два года выделили школе Слуцкого пять миллионов рублей

В службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) отреагировали на слова российского тренера Леонида Слуцкого об отказе выделить деньги его детской школе. Заявление организации приводит «Чемпионат».

«За последние два сезона РФС оплатил школе Слуцкого расходы на сумму 5 миллионов рублей для участия в Юношеской футбольной лиге Юг», — заявил в РФС.

Ранее Слуцкий, комментируя штраф и отстранение за оскорбление журналиста, заявил об отсутствии финансовой поддержки его школы со стороны РФС. «Просто Российский футбольный союз ни одной копейки никогда не дал на школу, например, на ее содержание. Но вот 100 тысяч решили забрать у меня, чтобы как раз таки чуть меньше досталось», — добавил он.

14 августа комитет по этике РФС постановил, что поведение Слуцкого в эфире программы «Коммент.Шоу» от 14 августа не соответствует требованиям восьмой статьи регламента РФС по этике. Слуцкого обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей, а также запретили ему осуществлять любую связанную с футболом деятельность сроком на один год условно.