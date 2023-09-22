Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:37, 22 сентября 2023Забота о себе

Врач рассказала о полезном природном косметическом средстве для кожи

Фото: goodluz / Shutterstock / Fotodom

Людям с плохой кожей следует пользоваться термальной водой, призвала трихолог, косметолог Анастасия Курская. Врач рассказала об этом полезном природном косметическом средстве «Ленте.ру».

Качественная термальная вода проверенных брендов — полезный продукт, уверяет Курская. В ее составе могут присутствовать кальций, магний, калий и другие полезные для кожи микроэлементы. Одно из самых важных свойств термальной воды — ее уровень pH, схожий с уровнем pH человеческой кожи, отметила косметолог. Средство отлично увлажняет кожу и дарит ощущение свежести, проникает в глубокие слои кожи.

Термальная вода снимает зуд и покраснение кожи, поэтому ее часто используют в уходе за чувствительной, склонной к раздражению кожей. Кроме того, после занятий спортом нанесение этого средства создаст ощущение прохлады и свежести

Анастасия Курскаятрихолог, косметолог

Помимо этого, по словам собеседницы «Ленты.ру», это косметическое средство можно использовать для подготовки кожи к нанесению макияжа: термальная вода сделает ее более гладкой и ухоженной.

Однако, как отметила Курская, хотя термальная вода считается безопасным и мягким средством, индивидуальные реакции и нежелательные эффекты при ее использовании все же возможны. Например, она может стать причиной аллергии. Также у некоторых людей присутствует повышенная чувствительность к определенным компонентам термальной воды, из-за чего на коже могут появиться покраснение и раздражение, добавила врач.

Материалы по теме:
Что такое коллаген? И для чего он нужен
Что такое коллаген?И для чего он нужен
28 апреля 2023
Прыщи на лице: причины и лечение акне
Прыщи на лице:причины и лечение акне
24 июня 2023
Кожа в отпуске может испортиться. Как правильно за ней ухаживать, когда палит солнце? А что из косметички оставить дома?
Кожа в отпуске может испортиться. Как правильно за ней ухаживать, когда палит солнце? А что из косметички оставить дома?
30 июля 2023

Кроме того, по словам косметолога, в некоторых случаях термальная вода может сушить кожу. Чаще всего с таким эффектом можно столкнуться при использовании некачественного продукта или при повышенной чувствительности или сухости кожи. В этом случае Курская посоветовала после использования термальной воды сразу же наносить увлажняющий крем.

«Нужно учитывать и то, что термальная вода от разных производителей может отличаться по свойствам и содержанию микроэлементов. Кому-то положительные свойства термальной воды могут показаться незначительными, а кому-то данный продукт вообще может не подойти. Поэтому перед применением термальной воды необходимо проходить тест на чувствительность», — подвела итог Курская.

Ранее косметолог Яна Анточи предупредила о необратимом вреде уколов красоты с маркетплейсов. Среди прочего они могут вызвать асимметрию лица.

Что думаешь? Оцени!
    Вера Владзиевская
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о трудностях Чехии с помощью Украине

    Звезда сериала «Универ» назвала причину вынужденного переезда в Москву

    В России резко подорожали подгузники

    В Москве задержали экс-жениха Анастасии Волочковой

    В Москве завершили строительство центра фигурного катания Тутберидзе

    Пакистан решил не платить России за нефть выше потолка цен

    54-летняя супермодель показала фото в платье с глубоким декольте

    Перечислены самые популярные у российской пехоты виды оружия

    ВСУ обстреляли хутор в Белгородской области

    В России запустили сервис подбора имени ребенку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости