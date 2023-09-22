Врач рассказала о полезном природном косметическом средстве для кожи

Людям с плохой кожей следует пользоваться термальной водой, призвала трихолог, косметолог Анастасия Курская. Врач рассказала об этом полезном природном косметическом средстве «Ленте.ру».

Качественная термальная вода проверенных брендов — полезный продукт, уверяет Курская. В ее составе могут присутствовать кальций, магний, калий и другие полезные для кожи микроэлементы. Одно из самых важных свойств термальной воды — ее уровень pH, схожий с уровнем pH человеческой кожи, отметила косметолог. Средство отлично увлажняет кожу и дарит ощущение свежести, проникает в глубокие слои кожи.

Термальная вода снимает зуд и покраснение кожи, поэтому ее часто используют в уходе за чувствительной, склонной к раздражению кожей. Кроме того, после занятий спортом нанесение этого средства создаст ощущение прохлады и свежести Анастасия Курская трихолог, косметолог

Помимо этого, по словам собеседницы «Ленты.ру», это косметическое средство можно использовать для подготовки кожи к нанесению макияжа: термальная вода сделает ее более гладкой и ухоженной.

Однако, как отметила Курская, хотя термальная вода считается безопасным и мягким средством, индивидуальные реакции и нежелательные эффекты при ее использовании все же возможны. Например, она может стать причиной аллергии. Также у некоторых людей присутствует повышенная чувствительность к определенным компонентам термальной воды, из-за чего на коже могут появиться покраснение и раздражение, добавила врач.

Кроме того, по словам косметолога, в некоторых случаях термальная вода может сушить кожу. Чаще всего с таким эффектом можно столкнуться при использовании некачественного продукта или при повышенной чувствительности или сухости кожи. В этом случае Курская посоветовала после использования термальной воды сразу же наносить увлажняющий крем.

«Нужно учитывать и то, что термальная вода от разных производителей может отличаться по свойствам и содержанию микроэлементов. Кому-то положительные свойства термальной воды могут показаться незначительными, а кому-то данный продукт вообще может не подойти. Поэтому перед применением термальной воды необходимо проходить тест на чувствительность», — подвела итог Курская.

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