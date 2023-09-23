Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
03:54, 23 сентября 2023Ценности

Жена Бибера появилась на публике с наклейкой на лбу

Фото: legion-media.ru

Американская модель Хейли Бибер дополнила образ для вечеринки необычной деталью и попала в объективы папарацци. Об этом сообщает Daily Mail.

Хейли вместе с мужем Джастином Бибером заметили на улице в Западном Голливуде в четверг, когда они направлялись на вечеринку в клуб Bird Street Lounge. На этот раз манекенщица отдала предпочтение стилю оверсайз — широкие коричневые брюки она дополнила черно-белым пуловером, а сверху надела объемную кожаную куртку черного цвета. Девушка сделала естественный макияж, а акцент на лице сделала необычным способом — приклеила на лоб звезду. В прошлом такие же наклейки носил сам Джастин Бибер.

Ранее Хейли Бибер поделилась новым снимком без макияжа. На размещенном кадре манекенщица позирует в белом кроп-топе и плиссированной мини-юбке в клетку в сочетании с балетками и высокими носками. При этом волосы она убрала от лица, сделав укладку с эффектом мокрых прядей.

В июле Хейли Бибер появилась на публике в украшениях за десятки миллионов рублей. На размещенном фото знаменитость предстала в облегающем белом платье с вырезом в области бедер бренда Maygel Coronel. Свой наряд звезда дополнила многочисленными аксессуарами общей стоимостью 360 тысяч долларов ювелирного бренда Tiffany.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Подвигина
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленского назвали настоящим президентом США

    Стилист Рогов назвал беспроигрышный предмет одежды на каждый день

    Офицер ВСУ передал российским военным данные наводчиков

    В ЕП подняли вопрос о последствиях решения стран ЕС ограничить импорт из Украины

    Стало известно о неоднократных контактах России и Британии по Украине

    Приемный отец Дани Милохина заявил о требованиях властей Анапы снести дом

    В Британии отказались комментировать удар ракетами Storm Shadow по Севастополю

    Трансгендерный спикер ВСУ вызвал возмущение в США

    Жена Бибера появилась на публике с наклейкой на лбу

    Раскрыт смысл выражения «на ноге у головы»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости