Жена Бибера появилась на публике с наклейкой на лбу

Американская модель Хейли Бибер дополнила образ для вечеринки необычной деталью и попала в объективы папарацци. Об этом сообщает Daily Mail.

Хейли вместе с мужем Джастином Бибером заметили на улице в Западном Голливуде в четверг, когда они направлялись на вечеринку в клуб Bird Street Lounge. На этот раз манекенщица отдала предпочтение стилю оверсайз — широкие коричневые брюки она дополнила черно-белым пуловером, а сверху надела объемную кожаную куртку черного цвета. Девушка сделала естественный макияж, а акцент на лице сделала необычным способом — приклеила на лоб звезду. В прошлом такие же наклейки носил сам Джастин Бибер.

Ранее Хейли Бибер поделилась новым снимком без макияжа. На размещенном кадре манекенщица позирует в белом кроп-топе и плиссированной мини-юбке в клетку в сочетании с балетками и высокими носками. При этом волосы она убрала от лица, сделав укладку с эффектом мокрых прядей.

В июле Хейли Бибер появилась на публике в украшениях за десятки миллионов рублей. На размещенном фото знаменитость предстала в облегающем белом платье с вырезом в области бедер бренда Maygel Coronel. Свой наряд звезда дополнила многочисленными аксессуарами общей стоимостью 360 тысяч долларов ювелирного бренда Tiffany.