Лавров передал Гутеррешу видеообращение к ООН от девочки из Луганска

Министр иностранных дел России Сергей Лавров передал генсеку ООН Антониу Гутеррешу видеообращение школьницы Фаины Савенковой из Луганска к членам Совета Безопасности организации. Об этом сообщает РИА Новости.

В ролике девочка просит прекратить обстрелы мирных домов и школ и положить конец поставкам на Украину западного оружия. Передача обращения произошла во время встречи Лаврова и Гутерреша в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что Сергей Лавров передал Антониу Гутеррешу книгу Максима Григорьева и Дмитрия Саблина «Украинские преступления против человечности (2022-2023)». В ней представлены свидетельства преступлений, собранных Международным общественным трибуналом по преступлениям украинских неонацистов и их пособников.

Встреча главы российского МИД и генсека ООН прошла на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября. Перед началом переговоров Лавров оставил запись в гостевой книге, пожал руку Гутерришу и сделал с ним совместное фото.