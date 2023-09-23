Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:25, 23 сентября 2023Наука и техника

Индийский луноход не ответил на попытки восстановить с ним связь

Индийский луноход Pragyan не ответил на попытки восстановить с ним связь

Фото: ISRO / PTI

Луноход Pragyan и посадочный модуль Vikram индийской миссии Chandrayaan-3 пока не ответили на попытки восстановить с ними связь. Об этом сообщает Индийская организация космических исследований.

«Ведутся работы по установлению связи с посадочным модулем и ровером», — говорится на сайте организации.

Издание The Indian Express пишет, что оборудование Pragyan и Vikram могло не пережить лунную ночь.

Материалы по теме:
«Луна-25» потерпела крушение. Что погубило первую лунную миссию в истории современной России?
«Луна-25» потерпела крушение. Что погубило первую лунную миссию в истории современной России?
20 августа 2023
Индийская станция успешно села на Луну. Это произошло через четыре дня после крушения российской «Луны-25»
Индийская станция успешно села на Луну. Это произошло через четыре дня после крушения российской «Луны-25»
23 августа 2023

2 сентября Индийская организация космических исследований сообщила, что луноход миссии выполнил все задачи на поверхности естественного спутника Земли и безопасно переведен в спящий режим, выход из которого возможен с восходом Солнца.

Индийская автоматическая межпланетная станция Chandrayaan-3 успешно совершила мягкую посадку на Луну 23 августа.

АМС включает в себя модуль с двигательной установкой, посадочный аппарат и 26-килограммовый луноход. Заявленная продолжительность миссии — лунный день (около 14 земных суток).

Что думаешь? Оцени!
    Иван Потапов
    Обсудить
    Последние новости

    В Севастополе сбили ракету ВСУ

    Рассказавшего о похитившем и избившем его Тесаке подростка проверят на наркотики

    Массовая драка в подмосковном дворе попала на видео

    На Украине оценили танки Abrams

    Индийский луноход не ответил на попытки восстановить с ним связь

    США признались в невозможности исключить Китай из цепочки поставок ископаемых

    Доктор Мясников назвал нормальные показатели давления

    Генерал ФСБ раскрыл способы выявления украинских вербовщиков

    В Севастополе объявили об отбое ракетной опасности

    В США допустили переворот на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости