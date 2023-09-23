Названо число получивших убежище в Германии после начала СВО россиян

RND: с начала СВО 90 граждан России получили убежище в Германии

С начала спецоперации (СВО) на Украине около 3500 граждан России подали заявки на получение убежища в Германии. Из них на данный момент одобрено только 90, сообщает издание RND со ссылкой на данные Министерства внутренних дел ФРГ.

Отмечается, что все 90 человек, получившие статус защиты, — мужчины призывного возраста. В целом решение вынесено по более чем 1500 заявлениям, еще около 1100 заявлений должны рассмотреть другие страны — члены Евросоюза. Это государства, через которые заявитель впервые въехал в ЕС либо где он уже прежде просил об убежище.

При этом пресс-секретарь немецкой партии «Левых» Клара Бюнгер раскритиковала Федеральное ведомство по миграции и беженцам (BAMF) и заявила, что защита россиян, попросивших убежища в стране из-за нежелания попасть в армию, недостаточна. По ее мнению, ведомство должно предоставить россиянам — отказникам от военной службы по соображениям совести несложную процедуру предоставления защиты, а также гуманитарные визы, «чтобы не бросать этих людей».

В августе сообщалось, что Германия, несмотря на потенциальную угрозу общественной безопасности, продолжает выдавать десятки тысяч виз россиянам. С начала СВО консульства ФРГ выдали гражданам РФ около 32 тысяч национальных виз.

