Олимпийский совет Азии объяснил пропуск россиянами Азиатских игр-2023

В ОСА заявили, что Россия пропустила Азиатские игры из-за проблем с логистикой

В Олимпийском совете Азии (ОСА) объяснили, почему сборная России была вынуждена пропустить Азиатские игры-2023. Заявление организации приводит Inside the Games.

«Китайский оргкомитет предоставил 500 мест, но, к сожалению, не получилось с логистикой — в ином случае спортсменов бы радушно приняли», — заявил исполняющий обязанности президента ОСА Рандхира Сингха.

1 сентября стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) отказался допустить российских спортсменов к Азиатским играм, несмотря на то, что ОСА был готов предоставить россиянам квоты, чтобы они смогли пройти олимпийскую квалификацию. Турнир начался 23 сентября.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддержавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах. После этого ряд федераций разрешил российским и белорусским спортсменам вернуться на соревнования.