Мостовой прокомментировал слова Дзюбы о примирении с Семаком

Александр Мостовой заявил, что между Дзюбой и Семаком «нет топора войны»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал слова форварда «Локомотива» Артема Дзюбы о примирении с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком. Его комментарий приводит «Чемпионат».

«Обстановка все время нагнеталась, это сейчас в тренде. Никакого топора войны между Семаком и Дзюбой нет. Это футбольная обстановка», — заявил Мостовой.

Ранее 24 сентября «Локомотив» на выезде победил «Зенит» со счетом 2:1. После игры Дзюба ответил на вопрос, примирился ли он с Семаком, фразой «А кто это?».

Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля. В текущем сезоне он провел семь матчей во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Ранее футболист на протяжении семи лет играл за «Зенит».