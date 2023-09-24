Александр Поветкин заявил о желании вернуться в профессиональный бокс

Российский тяжеловес Александр Поветкин заявил о желании вернуться в профессиональный бокс. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Хочется очень сильно. Когда этим делом всю жизнь занимался, то, конечно, тяжело. Если будет такой шанс, надо будет им воспользоваться. Главное, чтобы состояние было нормальное. Сейчас уже более‑менее стало», — заявил Поветкин.

Бывший боксер отметил, что хотел бы провести третий бой с Диллианом Уайтом. «Если бы шанс появился, я с радостью», — добавил Поветкин.

13 июня 2021 года стало известно, что Поветкин завершил выступления в профессиональном боксе. Тяжеловес объяснил это решение проблемами со здоровьем.

Поветкин — олимпийский чемпион 2004 года и бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). На профессиональном ринге он одержал 36 побед, потерпел три поражения и один поединок завершил вничью.