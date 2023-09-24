Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Аслан Карацев
0:0
1-й сет
live
Кэмерон Норри
Чжухай (м)
Пари Нижний Новгород
Сегодня
14:00 (Мск)
Оренбург
МИР Российская Премьер-лига|9-й тур
Зенит
Сегодня
16:30 (Мск)
Локомотив М
МИР Российская Премьер-лига|9-й тур
Ак Барс
Сегодня
17:00 (Мск)
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Краснодар
Сегодня
19:00 (Мск)
Урал
МИР Российская Премьер-лига|9-й тур
Ростов
Сегодня
19:00 (Мск)
ЦСКА
МИР Российская Премьер-лига|9-й тур
Локомотив-Кубань
Сегодня
20:00 (Мск)
Зенит
Суперкубок Единой лиги ВТБ|Финал
12:08, 24 сентября 2023Спорт

Поветкин заявил о желании вернуться в профессиональный бокс

Александр Поветкин заявил о желании вернуться в профессиональный бокс

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Российский тяжеловес Александр Поветкин заявил о желании вернуться в профессиональный бокс. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Хочется очень сильно. Когда этим делом всю жизнь занимался, то, конечно, тяжело. Если будет такой шанс, надо будет им воспользоваться. Главное, чтобы состояние было нормальное. Сейчас уже более‑менее стало», — заявил Поветкин.

Бывший боксер отметил, что хотел бы провести третий бой с Диллианом Уайтом. «Если бы шанс появился, я с радостью», — добавил Поветкин.

13 июня 2021 года стало известно, что Поветкин завершил выступления в профессиональном боксе. Тяжеловес объяснил это решение проблемами со здоровьем.

Поветкин — олимпийский чемпион 2004 года и бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). На профессиональном ринге он одержал 36 побед, потерпел три поражения и один поединок завершил вничью.

Что думаешь? Оцени!
    Алексей Гусев
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили об успешной адаптации России к боевым реалиям на Украине

    Под Челябинском умер военный из ЧВК после драки с бойцом ММА

    В Крыму рассказали о переехавших из Германии семьях русских немцев

    На парковке московского ЖК оказались разбиты десятки люксовых авто

    Российский хирург сломал пациенту челюсть и попал под следствие

    Украина почти 90 раз обстреляла Белгородскую область за сутки

    Няню сына экс-премьера Британии уволили за выпитый бокал вина

    В США рассказали о неспособности ЗРК Patriot сбить один тип российских бомб

    Раскрыты подробности о занимавшейся продажей людей в России преступной группе

    Жены мобилизованных из Забайкалья пожаловались на застрявшие посылки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости