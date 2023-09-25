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22:08, 25 сентября 2023Спорт

Вратарь ЦСКА Федотов оценил шансы перейти в клуб НХЛ

Вратарь ЦСКА Иван Федотов оценил шансы перейти в клуб НХЛ фразой «время покажет»

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Голкипер ЦСКА Иван Федотов высказался о возможности перейти в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом он рассказал в эфире радио «Маяк».

Спортсмен оценил свои шансы фразой «время покажет». «Миллион факторов может быть. Может, какую-нибудь сверхсрочную службу придумают, я не знаю (смеется). Образно», — заявил вратарь, добавив, что его текущая задача — вернуться на свой уровень.

1 сентября Федотов вышел на лед в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). После этого Международная федерация хоккея (IIHF) оштрафовала Федерацию хоккея России (ФХР) и самого игрока, пригрозив дополнительными санкциями в случае, если он продолжит участвовать в матчах.

14 августа IIHF дисквалифицировала Федотова на четыре месяца, а ЦСКА запретила проводить международные трансферы сроком на год. IIHF отказала армейцам в регистрации контракта с Федотовым на новый сезон КХЛ из-за действующего соглашения игрока с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерс». Он должен был уехать туда годом ранее, но был задержан по подозрению в уклонении от службы в армии, после чего направлен на прохождение службы в Военно-морской флот России.

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    Дарья Коршунова
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