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10:48, 25 сентября 2023Культура

Подавшая на развод с Гуфом модель намекнула на воссоединение

Подавшая на развод с Гуфом модель Королева намекнула на воссоединение
Юлия Королева

Юлия Королева. Кадр: paparazzi news / YouTube

Вторая супруга рэп-исполнителя Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов), российская модель и блогерша Юлия Королева, подавшая на развод с артистом, спровоцировала слухи о воссоединении с музыкантом. Девушка опубликовала фотографии с мужем в честь его дня рождения в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В публикации модель призналась в любви музыканту, а также написала: «Для того, что я хочу тебе пожелать, еще не придумали слов». Однако через несколько часов Королева удалила свой пост, а также не пришла на празднования дня рождения Гуфа.

Сам исполнитель в комментариях к посту одного из СМИ, посвященному воссоединению блогерши и рэпера, лаконично написал: «Кто сказал?».

В конце апреля этого года Долматов заявил о расставании с женой. Незадолго до этого рэп-исполнитель опубликовал видео с отдыха, на котором его жена плачет и просит его вернуть ей паспорт, так как хочет улететь с их общей дочерью в Россию, а также обвиняет артиста в употреблении наркотических веществ. Позже Королева заявила, что Гуф вынужден перенести запланированные концерты из-за проблем со здоровьем.

Спустя месяц пара объявила, что вновь сошлась, а в июле Королева все-таки подала на развод.

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    Анастасия Астахова
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