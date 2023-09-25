Российский фехтовальщик сел за руль в состоянии наркотического опьянения

Российский фехтовальщик Левитин сел за руль в состоянии наркотического опьянения

Российский фехтовальщик Виталий Левитин сел за руль автомобиля в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По информации телеканала, инцидент произошел ночью 5 сентября на Выборгском шоссе в Петербурге. Спортсмен находился за рулем машины Ford Focus. Представители правоохранительных органов заметили у него признаки опьянения, однако алкоголя в его организме не было.

В больнице Левитин прошел медицинское освидетельствование. В настоящий момент рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении 33-летнего фехтовальщика.

Левитин участвовал в Кубке России в 2015 году, где не занял призовых мест. Шпажист является кандидатом в мастера спорта.

В июне российского футболиста Шамиля Гасанова поймали с наркотиками в Москве. Он перебегал шоссе в неположенном месте, за что был остановлен сотрудниками ДПС. В кармане футболиста был найден замотанный синей изолентой сверток, в котором находился метадон.