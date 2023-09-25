Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Сибирь
Сегодня
15:30 (Мск)
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Автомобилист
Сегодня
17:00 (Мск)
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Факел
Сегодня
19:00 (Мск)
Рубин
МИР Российская Премьер-лига|9-й тур
Нефтехимик
Сегодня
19:00 (Мск)
Барыс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив
Сегодня
19:30 (Мск)
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
09:49, 25 сентября 2023Спорт

Российский фехтовальщик сел за руль в состоянии наркотического опьянения

Российский фехтовальщик Левитин сел за руль в состоянии наркотического опьянения

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Российский фехтовальщик Виталий Левитин сел за руль автомобиля в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По информации телеканала, инцидент произошел ночью 5 сентября на Выборгском шоссе в Петербурге. Спортсмен находился за рулем машины Ford Focus. Представители правоохранительных органов заметили у него признаки опьянения, однако алкоголя в его организме не было.

В больнице Левитин прошел медицинское освидетельствование. В настоящий момент рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении 33-летнего фехтовальщика.

Левитин участвовал в Кубке России в 2015 году, где не занял призовых мест. Шпажист является кандидатом в мастера спорта.

В июне российского футболиста Шамиля Гасанова поймали с наркотиками в Москве. Он перебегал шоссе в неположенном месте, за что был остановлен сотрудниками ДПС. В кармане футболиста был найден замотанный синей изолентой сверток, в котором находился метадон.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Борисова
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о незначительных повреждениях подлодки «Ростов-на-Дону»

    Россиян предупредили о «видимой» инфляции

    Коллектор из наркошопа пришел к школьнице и потребовал раздеться и извиниться

    Власти предложили перейти к китайской модели для стабилизации курса рубля

    Елена Летучая показала фигуру в купальнике на видео у бассейна

    Губернатор раскрыл подробности об уничтоженном в Белгородской области дроне

    Москвичам предрекли более позднее начало отопительного сезона

    В России создадут международный трибунал по преступлениям Киева

    Бойца «Азова» осудили на 22 года за расстрел жителя Мариуполя

    Психолог назвал способы стать уверенными в себе недолюбленным людям

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости