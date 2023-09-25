Легкоатлетка Магучих рассказала о поменявшемся отношении украинцев к Бубке

Легкоатлетка Магучих заявила, что для украинцев не существует Сергея Бубки

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих рассказала о поменявшемся отношении соотечественников к олимпийскому чемпиону и многократному чемпиону мира в прыжках с шестом Сергею Бубке. Ее слова приводит NRK.

Магучих заявила, что гордится Бубкой как спортсменом, ведь он установил много мировых рекордов. При этом она подчеркнула, что он не нравится ей как человек, так как в начале российской спецоперации на Украине чемпион не занял никакой позиции. «Для всех нас, спортсменов, Бубки сейчас не существует», — добавила легкоатлетка.

Осенью 2022 года Бубка покинул должность президента Национального олимпийского комитета (НОК) Украины из-за связи с Россией. Однако его не стали лишать членства в организации, которую он возглавлял с 2005 года.

Во время Олимпийских игр в Токио Магучих сфотографировалась вместе с россиянкой Марией Ласицкене. Обе спортсменки стали призерками соревнований по прыжкам в высоту. На родине украинка подверглась критике и была вызвана на беседу в министерство обороны.

Магучих — чемпионка мира 2023 года. На ее счету также два серебра мировых первенств и бронза Олимпиады-2020.