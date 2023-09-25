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14:22, 25 сентября 2023Экономика

Россиян предупредили о возможном росте цен на растительное масло

Масложировой союз: цены на растительное масло могут вырасти из-за маркировки

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Производителям растительного масла в России придется повысить отпускные цены, если на их продукцию введут маркировку. Об этом заявил глава Масложирового союза Михаил Мальцев, его слова приводит «Прайм».

Ранее с идеей провести эксперимент по маркировке пищевых растительных масел выступили в Минпромторге. В ведомстве предложили ввести меру с 1 декабря 2023 года по 31 августа 2024-го. В перечень подлежащей маркировке продукции предложили включить соевое, арахисовое, оливковое, пальмовое, подсолнечное и рапсовое масла, а также нелетучие жиры, маргарин, какао-масло и какао-жир.

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При таком раскладе затраты производителей в первый год эксперимента составят не менее 1,764 миллиарда рублей, посетовал Мальцев. Если же меру продлят на более длительные сроки, ежегодные расходы на маркировку для бутилированных растительных масел окажутся на уровне более 1,1 миллиарда. В итоге поставщики будут вынуждены покрывать понесенные расходы с помощью повышения отпускных цен на продукцию, заключил он.

В начале сентября газета «Известия» со ссылкой на протокол Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере сообщила о проработке российским правительством вопроса о появлении маркировок на вредную еду в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. В перечень может войти продукция, в составе которой превышены законодательно установленные нормы вредных веществ и калорий.

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    Анатолий Акулов
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