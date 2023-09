Роберт де Ниро не вернется к роли Трэвиса Бикла из «Таксиста»

Роберт де Ниро не будет возвращаться к роли Трэвиса Бикла из «Таксиста»

Актер Роберт Де Ниро не будет возвращаться к культовой роли главного героя фильма Мартина Скорсезе «Таксист» 1976 года для рекламы. Об этом пишет The Hollywood reporter.

При этом отмечается, что актер все-таки примет участие в рекламной кампании Uber. Представитель Де Ниро Стэн Розенфилд заявил, что съемки звезды в ролике «не имеют ничего общего с его персонажем "Таксиста"».

До этого газета The Sun сообщала, что Де Ниро сыграет Трэвиса Бикла в рамках рекламы для Uber. Отмечалось, что актер произнесет знаменитую фразу Бикла «Ты со мной говоришь?» (You talkin' to me?), однако на этот раз за рулем Uber. Съемки рекламы проходят в Лондоне.