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11:48, 25 сентября 2023Культура

Роберт де Ниро не вернется к роли Трэвиса Бикла из «Таксиста»

Роберт де Ниро не будет возвращаться к роли Трэвиса Бикла из «Таксиста»
Роберт Де Ниро

Роберт Де Ниро. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Актер Роберт Де Ниро не будет возвращаться к культовой роли главного героя фильма Мартина Скорсезе «Таксист» 1976 года для рекламы. Об этом пишет The Hollywood reporter.

При этом отмечается, что актер все-таки примет участие в рекламной кампании Uber. Представитель Де Ниро Стэн Розенфилд заявил, что съемки звезды в ролике «не имеют ничего общего с его персонажем "Таксиста"».

До этого газета The Sun сообщала, что Де Ниро сыграет Трэвиса Бикла в рамках рекламы для Uber. Отмечалось, что актер произнесет знаменитую фразу Бикла «Ты со мной говоришь?» (You talkin' to me?), однако на этот раз за рулем Uber. Съемки рекламы проходят в Лондоне.

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    Варвара Кошечкина
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