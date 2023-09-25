Названы российские города с самыми высокими зарплатами

Лидерами среди городов России по уровню зарплат стали Новый Уренгой и Салехард

Лидерами среди российских городов по уровню зарплат стали крупные населенные пункты Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) — Новый Уренгой и Салехард. Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

Рейтинг был составлен, исходя из соотношения чистой средней зарплаты к фиксированному набору товаров и услуг. В ЯНАО покупательная способность окладов оказалась самой высокой. В Новом Уренгое, являющемся крупнейшим городом автономного округа, чистая зарплата превышает стоимость фиксированного набора в шесть раз, а в столице ЯНАО — Салехарде — в 5,35 раза. Тройку лидеров среди российских городов по этому показателю замкнула Москва, где средняя зарплата эквивалентна 4,8 набора.

В первую десятку рейтинга также попали Южно-Сахалинск, Сургут, Ханты-Мансийск, Анадырь, Красногорск, Санкт-Петербург и Магадан. В конце списка оказались Нальчик и Элиста. Относительно невысокую покупательную способность зарплат эксперты зафиксировали в Грозном, Владикавказе, Черкесске, Иваново, Майкопе и Тамбове.

Во второй половине июня аналитики лаборатории Сбера «Сбериндекс» представили результаты апрельского исследования, согласно которым самые большие зарплаты в России получают жители Чукотского и ЯНАО, а также Москвы. В столице медианный оклад составил 81 тысячу рублей, в ЯНАО и Чукотском АО — 81,1 тысячи и 97,3 тысячи рублей соответственно.