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19:39, 26 сентября 2023Спорт

Названы лучшие упражнения на выносливость

Marie Claire посоветовал выпрыгивание из полуприседа и выпады для выносливости

Кадр: Bobby Maximus / YouTube

Журналисты Marie Claire назвали лучшие упражнения на выносливость. Материал доступен на сайте издания.

Для начала журналисты посоветовали делать выпрыгивание из полуприседа. По их мнению, упражнение поможет развить скоростную выносливость и активно проработать икры, бедра и ягодицы. Следующим упражнением станут выпады в прыжке. Они укрепляют и развивают мышцы ног.

Последним стало упражнение «скалолаз», которое задействует большинство мышц, а также помогает прокачать пресс и активно сжигает калории. Для этого нужно принять упор лежа, запястья поставить под плечами, а также напрячь пресс. Затем нужно подтянуть одно колено к груди, с прыжком поменять ногу и продолжать их чередовать. Отмечается, что не нужно поднимать таз высоко.

8 сентября журналисты «Тинькофф Журнала» раскрыли секрет японской тренировки табата. Они рассказали, что табата — это короткие занятия на все тело, которые направлены на развитие выносливости и помогают снизить вес.

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    Анастасия Борисова
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