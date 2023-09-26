Названы лучшие упражнения на выносливость

Marie Claire посоветовал выпрыгивание из полуприседа и выпады для выносливости

Журналисты Marie Claire назвали лучшие упражнения на выносливость. Материал доступен на сайте издания.

Для начала журналисты посоветовали делать выпрыгивание из полуприседа. По их мнению, упражнение поможет развить скоростную выносливость и активно проработать икры, бедра и ягодицы. Следующим упражнением станут выпады в прыжке. Они укрепляют и развивают мышцы ног.

Последним стало упражнение «скалолаз», которое задействует большинство мышц, а также помогает прокачать пресс и активно сжигает калории. Для этого нужно принять упор лежа, запястья поставить под плечами, а также напрячь пресс. Затем нужно подтянуть одно колено к груди, с прыжком поменять ногу и продолжать их чередовать. Отмечается, что не нужно поднимать таз высоко.

8 сентября журналисты «Тинькофф Журнала» раскрыли секрет японской тренировки табата. Они рассказали, что табата — это короткие занятия на все тело, которые направлены на развитие выносливости и помогают снизить вес.