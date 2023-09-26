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10:57, 26 сентября 2023Спорт

Вяльбе посоветовала россиянам поторопиться с покупкой квартиры в Мариуполе

Елена Вяльбе посоветовала россиянам поторопиться с покупкой квартиры в Мариуполе

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе дала совет россиянам по поводу инвестиций в недвижимость. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, стоит поторопиться с покупкой квартиры в Мариуполе. «Посмотрите, какой Мариуполь становится, просто фантастика. Надо быстрее квартиру там покупать, пока ценник не вырос», — отметила Вяльбе.

Глава ФЛГР добавила, что один раз в жизни была на Украине в январе 1988 года. Спортсменка летела из Таллина в Симферополь, но самолет сделал вынужденную посадку в Киеве. «Пока договаривалась о посадке на другой рейс, оставила сына в комнате матери и ребенка, попросила тетушку какую-то последить за ребенком. Оставила там чехословацкий стирающийся памперс, пришла — ребенок лежит, памперса нет. И тетушки тоже», — рассказала Вяльбе.

12 июня мэр Мариуполя Олег Моргун назвал срок восстановления города. По его мнению, это произойдет в течение трех лет.

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    Алексей Гусев
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