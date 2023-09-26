Россиянам с кредитами рассказали о способах снизить финансовую нагрузку

Юрист Михайлова посоветовала снизить кредитную нагрузку, изменив условия займа

Снижение кредитной нагрузки и выход из ситуации, когда стало нечем выплачивать ипотеку, возможны при помощи банка. Поэтому, попав в сложную финансовую ситуацию, не нужно скрываться. Об этом сообщила ведущий юрист компании «Союз банкротных юристов» Елизавета Михайлова. В беседе с «Лентой.ру» она назвала способы снизить кредитную нагрузку.

«Первое, что стоит сделать в подобной ситуации, — связаться с банком и изложить свою финансовую проблему, лучше в письменном виде. Очень важно не скрывать свои финансовые трудности, а наоборот, быть открытым и честным перед банком, по возможности представить документы, подтверждающие сложившуюся ситуацию. Банки понимают, что жизненные обстоятельства могут меняться, и готовы идти на уступки», — рассказала специалист.

Одним из вариантов снижения кредитной нагрузки, по словам юриста, может быть пересмотр условий кредита. В частности, банк может согласиться уменьшить процентную ставку или продлить срок кредитования. Это поможет снизить ежемесячные платежи и облегчить финансовое положение заемщика.

Если снижение процентной ставки или продление срока кредитования невозможно, стоит рассмотреть возможность рефинансирования ипотечного кредита. В таком случае заемщик берет новый кредит на более выгодных условиях и погашает старый. Это позволяет снизить размер ежемесячного платежа и сделать его более комфортным.

Еще одна опция, которую могут предложить банки, — это отсрочка платежей, то есть кредитные каникулы, поделилась Михайлова. В некоторых случаях банк может согласиться приостановить выплаты ипотеки на определенное время. Это позволит заемщику найти временное решение для выхода из финансовых затруднений.

«Но стоит помнить, что эти меры являются временными и не решают проблему полностью. Поэтому важно также рассмотреть возможность повышения дохода или сокращения расходов. Это может быть либо поиск дополнительного источника заработка, либо оптимизация своего бюджета. В любом случае важно не идти на риск и не ухудшать свое финансовое положение. Поэтому перед принятием любого решения стоит проконсультироваться с финансовым консультантом или юристом, чтобы быть уверенным в законности и правомерности своих действий», — рекомендовала собеседница «Ленты.ру».

В начале сентября начальник отдела финансовой грамотности главного управления Центробанка по Центральному федеральному округу Ольга Милова посоветовала россиянам не брать кредит, если ежемесячный платеж по нему будет превышать 30 процентов бюджета. Еще одним правильным способом взять заем, по ее мнению, станет составление финансового плана со среднесрочным прогнозом по доходам и расходам.