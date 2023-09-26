Российская судья назвала разницу в зарплатах на матчах мужских и женских команд

Судья Опейкина: зарплаты в женской Суперлиге сравнимы с окладами во Второй лиге

Российский арбитр Вера Опейкина назвала разницу в зарплатах на матчах мужских и женских команд. Ее слова приводит «Чемпионат».

Опейкина заявила, что в женской Суперлиге сравнимы с окладами в мужской Второй лиге. Также она добавила, что назначение на систему видеопомощи арбитрам (VAR) в матче Российской премьер-лиги РПЛ приносит в половину больше, чем работа главным арбитром во Второй лиге.

Опейкина стала первой женщиной-арбитром, которая получила назначение на матч Пути РПЛ в Фонбет Кубке России. Она обслуживала игру, в которой встречались калининградская «Балтика» и самарские «Крылья Советов» (3:2).

Также Опейкина работала на матче женской Лиги наций между сборными Армении и Казахстана, прошедшем 26 сентября. Она стала первой за полтора года россиянкой, обслужившей встречу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)