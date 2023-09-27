Бывший тренер «Химок» оценил шансы команды на победу над 2DROTS в Кубке России

Тарханов заявил, если «Химки» проиграют 2DROTS, это будет позор для Первой лиги

Бывший тренер «Химок» Александр Тарханов оценил шансы команды на победу над медийным клубом 2DROTS в 1/32 финала Кубка России по футболу. Его слова приводит ODDS.ru.

«"Химки" не должны проиграть, потому что они играют в Первой лиге. Я все-таки верю в них. А если проиграют, это будет позор для лиги», — заявил Тарханов. Он добавил, что не хотел бы «продолжения сказки 2DROTS» в Кубке России.

«Химки» сыграют с 2DROTS 28 сентября. Встреча пройдет на стадионе «Москвич» и начнется в 13:30 по московскому времени. Ранее в рамках турнира медийный клуб обыграл «Сахалин», «Муром» и кировское «Динамо» из Второй лиги.

В сезоне-2022/2023 2DROTS также выступал в Кубке России, дойдя до 1/128 финала турнира. На этой стадии команда проиграла ивановскому «Текстильщику» из Второй лиги. 2DROTS представляет любительскую Медиалигу. Ее команды составлены из блогеров, артистов, а также профессиональных футболистов.