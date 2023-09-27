Для iPhone выпустили снижающее излучение обновление

Reuters: Apple подготовила для iPhone 12 обновление, снижающее излучение

Компания Apple подготовила обновление, которое снижает электромагнитное излучение от iPhone 12. Об этом сообщает Reuters.

Источники агентства выяснили, что американская корпорация предоставила властям Франции обновление, которое должно снизить электромагнитное излучение от iPhone 12. В ближайшее время местный регулятор должен изучить его. В случае одобрения нового ПО властями Apple выпустит полноценное обновление.

Таким образом в компании отреагировали на запрет на продажу iPhone 12 во Франции, о котором стало известно в середине сентября. При этом в Apple не признали того, что их смартфоны могут быть источником опасного для жизни излучения.

По словам журналистов тематического портала 9to5Mac, исходящие от смартфонов мобильные радиоволны могут вызывать локальный нагрев тканей человека. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что нет доказательств того, что это представляет какой-либо риск для здоровья, но в качестве меры предосторожности доля излучаемой смартфонами радиочастотной энергии ограничена законом во многих странах.

Ранее стало известно, что на российском рынке впервые подешевели новые смартфоны Apple. Если на старте продаж iPhone 15 был оценен в 130 тысяч рублей, то спустя некоторое время аппарат оказался доступен за 100 тысяч рублей.