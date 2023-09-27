В Запорожской области задержали диверсантов и нашли схрон с оружием

В Бердянске правоохранители задержали диверсантов и нашли тайник с оружием

В Бердянске Запорожской области правоохранители задержали диверсантов и нашли тайник с оружием. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление силовиков.

Те провели операцию при помощи ранее задержанной за хранение боеприпасов пособницы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Женщина рассказала, где находится схрон и причастные к диверсиям на территории Бердянского района.

Ранее российские войска нанесли удар по объединенному складу вооружения и боеприпасов ВСУ.