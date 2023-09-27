Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:16, 27 сентября 2023Силовые структуры

В Запорожской области задержали диверсантов и нашли схрон с оружием

В Бердянске правоохранители задержали диверсантов и нашли тайник с оружием

Фото: Carsten Rehder / dpa / Globallookpress.com

В Бердянске Запорожской области правоохранители задержали диверсантов и нашли тайник с оружием. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление силовиков.

Те провели операцию при помощи ранее задержанной за хранение боеприпасов пособницы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Женщина рассказала, где находится схрон и причастные к диверсиям на территории Бердянского района.

Ранее российские войска нанесли удар по объединенному складу вооружения и боеприпасов ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Митина
    Обсудить
    Последние новости

    Крупнейшая криптовалютная биржа уйдет из России

    Сбросившая 27 килограммов фитнес-тренер поделилась простыми секретами похудения

    Правительство Армении назвало число прибывших страну переселенцев из Карабаха

    В Запорожской области задержали диверсантов и нашли схрон с оружием

    Захарова обвинила США и Великобританию в организации атаки на Севастополь

    Жители Москвы и области смогут купить китайское авто на Ozon

    Ирина Шейк восхитила фанатов фото в кружевном нижнем белье

    Россиянин стал миллионным туристом на Шри-Ланке

    Польша назвала занозой жалобу Украины в ВТО

    Обозревателю МИА «Россия сегодня» подкинули под дверь свиную голову

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости