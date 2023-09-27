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10:26, 27 сентября 2023Спорт

Менеджер Бивола назвал четырех возможных соперников по его следующему бою

Менеджер Дмитрия Бивола Корнилов назвал Энтони Ярда возможным соперником боксера
Энтони Ярд

Энтони Ярд. Фото: Anton Basanayev / AP

Менеджер российского боксера Дмитрия Бивола Вадим Корнилов назвал четырех возможных соперников по его следующему бою. Слова специалиста приводит The Ring.

«Соперники, которых мы обсуждаем, это Хайме Мунгия, Радивое Калайджич, Линдон Артур, Энтони Ярд и еще несколько человек. План — драться в США», — заявил Корнилов.

5 сентября промоутер Эдди Хирн назвал дату следующего поединка Бивола. «Дмитрий Бивол будет драться либо 2-го, либо 9 декабря», — заявил Хирн. Имя соперника специалист не раскрыл.

28 июня Бивол заявил, что готов к любому сопернику из топ-10 полутяжелого веса. Он добавил, что с удовольствием провел бы встречу с американцем Джермаллом Чарло, выступающим в средней и первой средней весовых категориях.

В профессиональной карьере Бивол одержал 21 победу и не потерпел ни одного поражения. Он удерживает пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе.

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    Ксения Курашкина
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