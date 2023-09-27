В ОКР высказались о выступлениях Костомарова после ампутаций

Поздняков назвал Костомарова примером настоящего спортивного мужества

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался о выступлениях олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова после ампутаций. Слова функционера приводит ТАСС.

«То, с каким мужеством он сейчас восстанавливается, реабилитируется, является настоящим примером спортивного и, безусловно, человеческого мужества», — заявил Поздняков. Он добавил, что Костомаров стал примером не только для тех, кто любит фигурное катание, но для всех, кто попал в сложные обстоятельства, связанные со здоровьем.

Костомаров регулярно показывает, как продолжает восстановление после ампутации и тренируется. 22 августа спортсмен впервые вышел на лед в шоу Авербуха вместе с супругой Оксаной Домниной.

Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. Врачи ампутировали фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой.