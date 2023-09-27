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19:48, 27 сентября 2023Экономика

Путин предложил установить квоты на вывоз топлива из России

Путин: разрешать экспорт топлива нужно только после наполнения внутреннего рынка

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

В России необходимо установить квоты на продажу нефтепродуктов за рубеж. Такую идею на совещании с членами правительства предложил президент страны Владимир Путин.

Регулировать экспорт топлива нужно по аналогии с рынком удобрений — разрешать вывоз бензина и дизеля только после наполнения внутреннего рынка.

«Действительно, поставили на внутренний рынок необходимый объем, а потом зарабатывайте на внешнем. Ну есть же, работает. Ясно, что здесь есть своя специфика в нефтянке, но тем не менее большой разницы-то нет, надо только своевременно эти решения принимать, и все», — заявил Путин.

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21 сентября в России запретили вывоз из страны нефтепродуктов. Меру объяснили необходимостью снижения цен на бензин и дизель, борьбой с серым экспортом, а также дефицитом топлива для сельского хозяйства. Однако после кратковременного снижения цены на бирже снова стали расти. Представители рынка объяснили отскок цен увеличившимся спросом на подешевевший товар и надеждой на быструю отмену ограничений.

Для противодействия росту топливных цен и в качестве инструмента борьбы с компаниями, которые вывозят из страны бензин и дизтопливо, предназначенные для использования на внутреннем рынке, правительство предложило поднять пошлину для «серых» экспортеров топлива c 20 тысяч рублей до 50 тысяч за тонну. По словам зампреда правительства Александра Новака, кабмин намерен следить за рисками наценок на топливо на независимых заправках и ограничить вывоз бензина, купленного на рынке, а не произведенного на территории России.

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    Вячеслав Агапов
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