Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:30, 27 сентября 2023Путешествия

Россиянин описал полет в КНДР фразой «каждый рейс может быть последним»

Блогер «Дзена» рассказал, что в КНДР летают советские самолеты 70-х годов

Фото: Florence Lo / Reuters

Российский путешественник и тревел-блогер описал полет в Северную Корею фразой «каждый рейс может быть последним». Своими впечатлениями мужчина поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказал, что с самолетами в КНДР «туго». «Своих не выпускают, американские и европейские им никто не продает и не будет обслуживать, — пояснил он. — Что остается? Летать на том, что есть. А есть немного и с тех времен, когда самолетами помогал СССР».

Материалы по теме:
«Я будто сам вырыл себе могилу» Путешествия подорожали в разы и вынудили россиян брать кредиты. Чем это может обернуться?
«Я будто сам вырыл себе могилу»Путешествия подорожали в разы и вынудили россиян брать кредиты. Чем это может обернуться?
10 декабря 2021
Обратная сторона рая. Кто подсадил весь мир на путешествия и почему это не так хорошо, как кажется?
Обратная сторона рая.Кто подсадил весь мир на путешествия и почему это не так хорошо, как кажется?
24 апреля 2022

Россиянин отметил, что в республику до сих пор летают советские воздушные суда из 70-х годов прошлого века. Более того, они — основа авиапарка единственного северокорейского перевозчика Air Koryo. В настоящее время в нем 11 лайнеров, два из которых правительственные, выпущенные в 1985 году.

По словам блогера, самолет Ан-148, на котором он возвращался из Пхеньяна, на удивление оказался очень приятным в полете. «И это при том, что самолету больше 40 лет, — добавил он. — И ничего не звенело, не дребезжало, не грохотало, как мы с друзьями ожидали. Да, внутри он, конечно, выглядит довольно устаревшим. (…) В таком самолете летишь, как в музее: сиди и рассматривай детали салона».

Ранее в сентябре другая российская тревел-блогер и путешественница описала дальнемагистральный самолет Boeing 787 китайской авиакомпании фразой «России пока не светит». Девушка рассказала, что это был ее первый опыт полета на подобном лайнере, больше известном как Dreamliner. Она сообщила, что сейчас они есть у 70 авиакомпаний мира, но в РФ нет ни одного.

Что думаешь? Оцени!
    Фариза Бацазова
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе озвучили страшный для Зеленского сценарий по Украине. Реальна ли для страны перспектива раскола на две части?

    В США назвали важное отличие России от Украины

    Байден удивил американцев неожиданным признанием

    Российские войска взяли штурмом позиции ВСУ на южнодонецком направлении

    Российские банки запустили оплату по QR через СБП за рубежом

    В России призвали ограничить продажу газировки детям

    Мужчина познакомился с девушкой в Tinder и пожалел о встрече с ней

    Зеленского упрекнули во лжи об убившей двух поляков украинской ракете

    Российская артиллерия сорвала ротацию ВСУ на купянском направлении

    Россиянин описал полет в КНДР фразой «каждый рейс может быть последним»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости