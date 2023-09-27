Россиянин описал полет в КНДР фразой «каждый рейс может быть последним»

Блогер «Дзена» рассказал, что в КНДР летают советские самолеты 70-х годов

Российский путешественник и тревел-блогер описал полет в Северную Корею фразой «каждый рейс может быть последним». Своими впечатлениями мужчина поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказал, что с самолетами в КНДР «туго». «Своих не выпускают, американские и европейские им никто не продает и не будет обслуживать, — пояснил он. — Что остается? Летать на том, что есть. А есть немного и с тех времен, когда самолетами помогал СССР».

Россиянин отметил, что в республику до сих пор летают советские воздушные суда из 70-х годов прошлого века. Более того, они — основа авиапарка единственного северокорейского перевозчика Air Koryo. В настоящее время в нем 11 лайнеров, два из которых правительственные, выпущенные в 1985 году.

По словам блогера, самолет Ан-148, на котором он возвращался из Пхеньяна, на удивление оказался очень приятным в полете. «И это при том, что самолету больше 40 лет, — добавил он. — И ничего не звенело, не дребезжало, не грохотало, как мы с друзьями ожидали. Да, внутри он, конечно, выглядит довольно устаревшим. (…) В таком самолете летишь, как в музее: сиди и рассматривай детали салона».

Ранее в сентябре другая российская тревел-блогер и путешественница описала дальнемагистральный самолет Boeing 787 китайской авиакомпании фразой «России пока не светит». Девушка рассказала, что это был ее первый опыт полета на подобном лайнере, больше известном как Dreamliner. Она сообщила, что сейчас они есть у 70 авиакомпаний мира, но в РФ нет ни одного.