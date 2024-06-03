Тренер вратарей сборной России подтвердил переход Сафонова в ПСЖ

Тренер вратарей сборной России Кафанов подтвердил переход Сафонова в ПСЖ

Виталий Кафанов, тренер вратарей сборной России по футболу, подтвердил переход голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в парижский ПСЖ. Его слова приводит Sport24.

Специалист отметил, что поздравил вратаря с трансфером. «Мы гордимся Матвеем. После игры с Белоруссией, думаю, поговорим подробнее», — заявил Кафанов.

Тренер добавил, что в новом клубе Сафонов будет бороться за место в стартовом составе. «Чтобы стать первым, Матвею нужно будет терпение. Надеюсь, его период адаптации пройдет быстро. Сафонов уверен в себе и едет не сидеть на лавке», — отметил Кафанов.

7 июня сборная России проведет товарищеский матч с Белоруссией в Минске. Сафонов входит в состав команды на предстоящую игру.

25 мая сообщалось, что Сафонов оказался близок к переходу в ПСЖ. Уточнялось, что клубы достигли окончательной договоренности.