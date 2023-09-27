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10:01, 27 сентября 2023Спорт

Поздняков высказался об уровне доверия ОКР к МОК

Поздняков заявил, что доверие ОКР к МОК находится на «крайне низком уровне»
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что уровень доверия организации к Международному олимпийскому комитету (МОК) находится на крайне низком уровне. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Функционер рассказал, что ОКР общался с главой МОК Томасом Бахом в октябре 2022 года перед олимпийским саммитом. «Мы договорились о тех мерах, которые будем предпринимать для возвращения российских спортсменов в международный спортивный мир. Через три месяца вышли эти рекомендации, которые перечеркнули все, о чем мы договаривались», — добавил Поздняков.

В марте МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддержавших специальную военную операцию на Украине. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в турнирах.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК. Решение об участии представителей этих стран в Олимпиаде-2024 до сих пор не принято.

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    Андрей Стрельцов
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