Поздняков высказался об уровне доверия ОКР к МОК

Поздняков заявил, что доверие ОКР к МОК находится на «крайне низком уровне»

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что уровень доверия организации к Международному олимпийскому комитету (МОК) находится на крайне низком уровне. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Функционер рассказал, что ОКР общался с главой МОК Томасом Бахом в октябре 2022 года перед олимпийским саммитом. «Мы договорились о тех мерах, которые будем предпринимать для возвращения российских спортсменов в международный спортивный мир. Через три месяца вышли эти рекомендации, которые перечеркнули все, о чем мы договаривались», — добавил Поздняков.

В марте МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддержавших специальную военную операцию на Украине. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в турнирах.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК. Решение об участии представителей этих стран в Олимпиаде-2024 до сих пор не принято.