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04:47, 27 сентября 2023Россия

Аналитик назвал способ снизить опасность ударов по Крыму

Эксперт Коротченко: уничтожение Global Hawk снизит опасность ударов ВСУ по Крыму
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Созданная Соединенными Штатами разведывательно-ударная система в черноморском регионе участвует в боевых действиях против России. В связи с этим летающие над нейтральными водами БПЛА Global Hawk должны стать законной целью российских средств ПВО, их уничтожение снизит опасность ударов Украины по Крыму, рассказал военный аналитик Игорь Коротченко, пишет РИА Новости.

Агентство со ссылкой на данные Flightradar24 уточнило, что США и их союзники по НАТО нарастили число разведывательных полетов в районе Крыма — с 7 до 21 в неделю.

«Так как удары вооруженных сил Украины по объектам Крымского полуострова без размещенных на натовских летательных аппаратах радиотехнических средств были бы не возможны, то все эти средства США и их союзников задействованы в боевых действиях против России», — уточнил Коротченко.

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По его мнению, логичным шагом России в данной ситуации будет создание бесполетной зоны над акваторией в Черном море, где происходит развертывание самолетов и БПЛА, осуществляющих радиоэлектронную разведку. Необходимо, чтобы эта зона сильно затрудняла обеспечение ВСУ информацией со стороны США и их союзников, резюмировал аналитик.

23 сентября в Минобороны России сообщили, что ВСУ в течение недели пытались наносить удары по объектам в Крыму крылатыми ракетами и беспилотными летательными аппаратами.

Системы противовоздушной обороны полуострова уничтожили 5 крылатых ракет, противокорабельную ракету «Нептун», а также 37 ударных беспилотных летательных аппаратов.

В свою очередь, в МИД РФ сообщили, что любые попытки посягательств на Крым со стороны Вооруженных сил Украины получат жесткий и незамедлительный ответ от Москвы.

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    Марина Совина
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