Юрист раскрыла возможные сроки вынесения вердикта по делу Валиевой

Юрист Анцелиович: вердикт по делу Валиевой может быть вынесен через две недели

Спортивный юрист Анна Анцелиович раскрыла возможные сроки вынесения вердикта по делу российской фигуристки Камилы Валиевой о допинге. Ее слова передает «Чемпионат».

Анцелиович рассказала, что решение будет вынесено не сразу, так как Спортивный арбитражный суд (CAS) берет время на обдумывание. «Если будет достигнуто согласие, что сначала будет объявлена резолютивная часть, то есть решение без обоснования причин, то оно будет объявлено чуть раньше — это может занять от двух недель до двух месяцев», — заявила она.

Специалист отметила, что в случае если стороны не договорятся и захотят получить сразу полное решение с мотивировочной частью и обоснованием санкций, то вынесение вердикта может занять до года.

Слушания по делу Валиевой проходят в CAS с 26 по 29 сентября. В ходе мероприятия будут выслушаны четыре стороны: сама фигуристка, Всемирное антидопинговое агентство, Российское антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев.

На Олимпийских играх-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.