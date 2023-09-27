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21:05, 27 сентября 2023Спорт

В РУСАДА назвали разумное наказание для Валиевой

Глава РУСАДА Логинова назвала разумным вынесение Валиевой предупреждения

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова высказалась о наказании, которое грозит фигуристке Камиле Валиевой. Ее цитирует «Спорт-Экспресс».

«Как и на стадии представления дела в дисциплинарном комитете, РУСАДА считает, что вина спортсменки в нарушении правил есть, однако она минимальна», — заявила Логинова, назвав разумной санкцией для фигуристки вынесение предупреждения.

Слушания по делу Валиевой проходят в Спортивном арбитражном суде (CAS) с 26 по 29 сентября. В ходе мероприятия будут выслушаны четыре стороны: сама фигуристка, Всемирное антидопинговое агентство, РУСАДА и Международный союз конькобежцев.

На Олимпийских играх-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.

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