Захарова обвинила США и Великобританию в организации атаки на Севастополь

Захарова: спецслужбы США и Британии координировали атаку ВСУ на Севастополь

Спецслужбы США и Великобритании координировали атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на штаб Черноморского флота России в Севастополе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее цитирует РИА Новости.

«Атака была заранее спланирована с использованием западных разведывательных средств, натовского спутникового оборудования, самолетов разведчиков и реализовалась с подачи и в тесной координации с американскими и британскими спецслужбами», — сказала дипломат.

Днем 22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. По данным Минобороны, системы ПВО сбили пять ракет в ходе отражения атаки. Один военнослужащий пропал без вести.