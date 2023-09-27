Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:15, 27 сентября 2023Мир

Захарова обвинила США и Великобританию в организации атаки на Севастополь

Захарова: спецслужбы США и Британии координировали атаку ВСУ на Севастополь

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Спецслужбы США и Великобритании координировали атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на штаб Черноморского флота России в Севастополе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее цитирует РИА Новости.

«Атака была заранее спланирована с использованием западных разведывательных средств, натовского спутникового оборудования, самолетов разведчиков и реализовалась с подачи и в тесной координации с американскими и британскими спецслужбами», — сказала дипломат.

Днем 22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. По данным Минобороны, системы ПВО сбили пять ракет в ходе отражения атаки. Один военнослужащий пропал без вести.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости

    Крупнейшая криптовалютная биржа уйдет из России

    Сбросившая 27 килограммов фитнес-тренер поделилась простыми секретами похудения

    Правительство Армении назвало число прибывших страну переселенцев из Карабаха

    В Запорожской области задержали диверсантов и нашли схрон с оружием

    Захарова обвинила США и Великобританию в организации атаки на Севастополь

    Жители Москвы и области смогут купить китайское авто на Ozon

    Ирина Шейк восхитила фанатов фото в кружевном нижнем белье

    Россиянин стал миллионным туристом на Шри-Ланке

    Польша назвала занозой жалобу Украины в ВТО

    Обозревателю МИА «Россия сегодня» подкинули под дверь свиную голову

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости