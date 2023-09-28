В России создали технологию одновременного отслеживания до 500 тысяч БПЛА

НТИ: создана технология одновременного отслеживания до 500 тысяч БПЛА

Российскими учеными создана технология, позволяющая одновременно отслеживать положение и состояние до 500 тысяч находящихся в воздухе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом со ссылкой на пресс-службу Национальной технологической инициативы (НТИ) сообщают РИА Новости.

По данным организации, технология разработана на основе искусственного интеллекта. «В конце 2023 года состоится запуск экспериментального прототипа, который будет апробирован уже в 2024 году», — отметили в НТИ.

В декабре 2022 года военный эксперт Юрий Кнутов допустил, что российские БПЛА можно экспериментально объединить в единую сеть за полгода.

Тогда же президент России Владимир Путин заявил, что беспилотники следует интегрировать в единую сеть и внедрять во все отделения и роты.