Раскрыта главная цель DDoS-атаки на российскую систему бронирования авиабилетов

«Ростех» назвал целью DDoS-атаки на Leonardo остановку авиаперевозок в России

Госкорпорация «Ростех» назвала главной целью DDoS-атаки на российскую систему бронирования авиабилетов Leonardo остановку авиаперевозок в России. Представители госкорпорации раскрыли планы злоумышленников в официальном Telegram-канале.

«В последние месяцы система подвергается хакерским атакам регулярно. Для отражения атак на инфраструктуру системы бронирования авиабилетов задействована собственная команда информационной безопасности», — рассказали в госкорпорации.

В сообщении также говорится, что DDoS-атаки на Leonardo возобновились и идут с территорий нескольких стран, включая Украину. Уточняется, что в данный момент в системе наблюдаются небольшие сбои, но в целом она держится уверенно благодаря действиям специалистов.

Ранее стало известно, что система бронирования Leonardo подверглась массовой DDоS-атаке из-за рубежа. О глобальном сбое рассказали в авиакомпаниях «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и Red Wings. Спустя некоторое время работа системы была восстановлена.