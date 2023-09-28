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17:16, 28 сентября 2023Путешествия

Раскрыта главная цель DDoS-атаки на российскую систему бронирования авиабилетов

«Ростех» назвал целью DDoS-атаки на Leonardo остановку авиаперевозок в России

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Госкорпорация «Ростех» назвала главной целью DDoS-атаки на российскую систему бронирования авиабилетов Leonardo остановку авиаперевозок в России. Представители госкорпорации раскрыли планы злоумышленников в официальном Telegram-канале.

«В последние месяцы система подвергается хакерским атакам регулярно. Для отражения атак на инфраструктуру системы бронирования авиабилетов задействована собственная команда информационной безопасности», — рассказали в госкорпорации.

В сообщении также говорится, что DDoS-атаки на Leonardo возобновились и идут с территорий нескольких стран, включая Украину. Уточняется, что в данный момент в системе наблюдаются небольшие сбои, но в целом она держится уверенно благодаря действиям специалистов.

Ранее стало известно, что система бронирования Leonardo подверглась массовой DDоS-атаке из-за рубежа. О глобальном сбое рассказали в авиакомпаниях «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и Red Wings. Спустя некоторое время работа системы была восстановлена.

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    Марина Черняк
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