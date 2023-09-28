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17:04, 28 сентября 2023Экономика

Торги акциями крупнейшего застройщика Китая остановили

В Гонконге остановили торги акциями Evergrande на фоне мер против главы компании

Фото: Bobby Yip / Reuters

Гонконгская фондовая биржа без объяснения причин приостановила торги акциями крупнейшего китайского застройщика Evergrande, сообщает Bloomberg.

Решение принято на фоне поступивших данных о взятии под контроль полиции владельца проблемной компании Хуэя Ка Яня. Торги остановили ровно месяц спустя после их возобновления, последовавшего за 17-месячным перерывом.

По данным СМИ, миллиардер находится под наблюдением «в специально отведенном месте», предположительно, по месту жительства. Выбранная мера пресечения не является ни арестом, ни официальным задержанием. Также нет информации, будет ли владельцу застройщика предъявлено обвинение.

Ранее Evergrande сообщил о чистом убытке за январь-июнь в размере 33 миллиарда юаней (4,5 миллиарда долларов), сократившемся вдвое по сравнению с показателем за тот же период 2022 года. В июле стало известно об общей задолженности компании в 2,4 триллиона юаней (334,6 миллиарда долларов). Технический дефолт застройщик объявил еще в конце 2021 года из-за резкого снижения продаж жилья, связанного с пандемией COVID-19.

Компании предстоит слушание 30 октября в суде Гонконга по ходатайству о ликвидации, которое потенциально может привести к прекращению ее деятельности. Отмечается, что происходящее усугубляет вопросы о судьбе Evergrande с учетом появившейся на днях информации об отмене согласованного в марте 2023 года плана реструктуризации.

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    Дмитрий Воронин
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