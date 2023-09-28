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07:26, 28 сентября 2023Спорт

Эксперт объяснила пользу смены тренировок на улице занятиями в зале

Эксперт Хоменко рассказала о пользе замены тренировок на улице занятиями в зале

Фото: Andrey Arkusha / Globallookpress.com

Фитнес-эксперт Екатерина Хоменко рассказала о том, почему важно менять место тренировок. Ее слова передает «Чемпионат».

Хоменко поделилась, что многим не нравится прекращать занятия на улице и переходить в зал. Однако, по ее словам, из этого можно извлечь пользу.

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Во-первых, резкая замена рутины увеличивает абсолютную мощность, что позволяет мышцам выдерживать большее напряжение. Во-вторых, большее количество снарядов и тренажеров в зале позволяет разнообразить программу. «Вы можете чередовать группы мышц, интенсивность и характер тренировок, запланировать периоды повышенной нагрузки или восстановления», — объяснила специалист.

Тем, кто занимается циклическими видами спорта, например, велоспортом, занятия с большими весами в зале помогут развить силу. «Если вы готовитесь к зимним видам спорта — например, лыжам, сноубордингу, конькам, пробежкам зимой — занятия в зале укрепят мышцы-стабилизаторы, улучшат координацию и баланс», — добавила Хоменко.

Ранее врач Рамил Шахвеледов и директор Государственного музея спорта Елена Истягина-Елисеева дали рекомендации по подготовке к тренировкам на улице. Эксперты посоветовали использовать пропускающую воздух одежду и составлять план занятия.

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