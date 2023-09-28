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05:24, 28 сентября 2023Мир

Во Франции заявили о бегстве НАТО из-за Украины

Автор Monde Кауфманн: Запад бежит со всех фронтов из-за провала на Украине

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Страны Запада стремятся покинуть политический и военный фронт из-за провала на Украине. С таким мнением выступила обозреватель Monde Сильви Кауфманн.

Автор материала заявила, что вывод французских войск из Нигера через два года после ухода американцев из Афганистана можно считать признаком отступления НАТО. По ее мнения, эти действия обладают и военным, и политико-дипломатическим характером.

«Более того: конфликт на Украине составляет часть этого отступления и обостряет его последствия», — отметила она.

По мнению Кауфманн, бегство Запада скрывает подготовку к другому. Так, странам альянса придется пойти на уступки по ряду вопросов из-за неприятия его политики Глобального Юга. Украинский кризис усугубил эту тенденцию, заключила автор.

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    Марина Совина
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