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13:01, 28 сентября 2023Экономика

Власти России заявили о формировании офшорного рынка рубля

В Минфине увидели риски формирования неофициального рублевого рынка в офшорах

Фото: Светлана Денисова / ТАСС

В Министерстве финансов России увидели риски формирования неофициального рублевого рынка в офшорах. Об этом заявил директор департамента финансовой политики ведомства Иван Чебесков, его слова приводит «Прайм».

Подобная схема подразумевает вывод из России рублей и дальнейший их обмен на валюту за рубежом. После этого часть денежных средств поступает обратно на внутренний рынок. В настоящее время власти пытаются правильно выстроить регулирование для «подстройки к этой реальности», уточнил Чебесков.

Решением этого вопроса помимо Минфина занимаются в Центробанке (ЦБ) и Министерстве экономического развития (Минэке). «В целом некий баланс этих предложений пытаемся найти», — заключил глава департамента ведомства в кулуарах Московского финансового форума.

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Ранее с идеей воспользоваться аналогом китайской модели для укрепления рубля выступил министр экономического развития Максим Решетников. Он посетовал, что из-за отсутствия ограничений на перевод рублей за рубеж в дальнейшем все большие объемы нацвалюты будут оказываться за рубежом и «вовлекаться в валютные игры против рубля». Создание же «некой мембраны» между внутренним и внешним рублевыми рынками, по мнению министра, способствовало бы стабилизации курса.

В ЦБ с осторожностью отнеслись к подобному предложению главы Минэка. В регуляторе предупредили об опасности китайской модели, объяснив это усилением рисков формирования множественных курсов национальной валюты и негативными последствиями для финансового рынка в целом. Позже глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что так называемая мембранная модель может также привести к управляемому курсу рубля и множественности процентных ставок.

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    Анатолий Акулов
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