Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
11:31, 28 сентября 2023Экономика

В России допустили дальнейший рост ключевой ставки

Зампред правления ВТБ Пьянов допустил рост ключевой ставки до 14 % к концу года

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов допустил рост ключевой ставки Центробанка (ЦБ) до 14 процентов к концу 2023 года. Его слова приводит «Прайм».

Как уточнил Пьянов, нынешний уровень ключевой ставки в 13 процентов годовых вряд ли сохранится к концу декабря. Увеличение показателя на процентный пункт может негативно отразиться на марже (разнице между средствами, которые привлек банк, и прибылью от вложений — прим. «Ленты.ру») ВТБ. При подобном сценарии к концу 2023-го она рискует упасть на уровень 2,9 процента, хотя в августе она составляла 3,1 процента, а за первые восемь месяцев 2023-го достигла отметки 3,2 процента.

Материалы по теме:
Что такое ключевая ставка ЦБ РФ простыми словами? Как ключевая ставка влияет на жизнь простых россиян
Что такое ключевая ставка ЦБ РФ простыми словами?Как ключевая ставка влияет на жизнь простых россиян
25 июля 2022
Что такое плавающий валютный курс? И чем он отличается от фиксированного
Что такое плавающий валютный курс?И чем он отличается от фиксированного
2 июля 2023

15 сентября по итогам заседания совет директоров ЦБ поднял ключевую ставку на один процентный пункт — с 12 до 13 процентов годовых. Повышение стало третьим подряд после того, как с сентября 2022 года по июль 2023-го ставка сохранялась на уровне 7,5 процента. В качестве ключевой причины очередного ужесточения денежно-кредитной политики регулятор назвал усиление проинфляционных факторов, которое мешает достичь целевого показателя в четыре процента.

Позже заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин заявил, что без увеличения ключевой ставки с 8,5 процента годовых курс доллара к рублю был бы «хорошо трехзначным». Благодаря нескольким повышениям ставки руководству регулятора удалось сдержать дальнейшее укрепление американской валюты к российской, заключил он.

Что думаешь? Оцени!
    Анатолий Акулов
    Обсудить
    Последние новости

    Миллиардер Рубен Варданян арестован в Азербайджане. В чем обвиняют бывшего главу правительства Нагорного Карабаха?

    Аналитик допустил рост цен на газ и инфляцию в Европе

    У самолета Москва — Анталия отказало системное оборудование

    В Азии рекордно закупились российским золотом

    World Aquatics пригрозила отстранением российским пловцам за общение со СМИ

    Минобороны передали серийные Су-57 и Су-35С

    Минобороны подтвердило уничтожение беспилотника ВСУ над Брянской областью

    В Москве дайвер с 20-летним опытом работы чистил бассейн и угодил в ловушку

    Артемий Лебедев назвал недостаток жизни в Европе

    В России допустили дальнейший рост ключевой ставки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости