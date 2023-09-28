В России допустили дальнейший рост ключевой ставки

Зампред правления ВТБ Пьянов допустил рост ключевой ставки до 14 % к концу года

Заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов допустил рост ключевой ставки Центробанка (ЦБ) до 14 процентов к концу 2023 года. Его слова приводит «Прайм».

Как уточнил Пьянов, нынешний уровень ключевой ставки в 13 процентов годовых вряд ли сохранится к концу декабря. Увеличение показателя на процентный пункт может негативно отразиться на марже (разнице между средствами, которые привлек банк, и прибылью от вложений — прим. «Ленты.ру») ВТБ. При подобном сценарии к концу 2023-го она рискует упасть на уровень 2,9 процента, хотя в августе она составляла 3,1 процента, а за первые восемь месяцев 2023-го достигла отметки 3,2 процента.

15 сентября по итогам заседания совет директоров ЦБ поднял ключевую ставку на один процентный пункт — с 12 до 13 процентов годовых. Повышение стало третьим подряд после того, как с сентября 2022 года по июль 2023-го ставка сохранялась на уровне 7,5 процента. В качестве ключевой причины очередного ужесточения денежно-кредитной политики регулятор назвал усиление проинфляционных факторов, которое мешает достичь целевого показателя в четыре процента.

Позже заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин заявил, что без увеличения ключевой ставки с 8,5 процента годовых курс доллара к рублю был бы «хорошо трехзначным». Благодаря нескольким повышениям ставки руководству регулятора удалось сдержать дальнейшее укрепление американской валюты к российской, заключил он.