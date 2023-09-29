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13:35, 29 сентября 2023Бывший СССР

Министр обороны Армении отказался участвовать в заседании глав МО СНГ

Министр обороны Армении Папикян не стал участвовать в заседании глав МО СНГ
Сурен Папикян

Сурен Папикян. Фото: Вадим Савицкий / ТАСС

Министр обороны Армении Сурен Папикян не стал участвовать в заседании совета глав Минобороны (МО) стран — участниц СНГ, которое проходит в Туле. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Арам Торосян, пишет ТАСС.

«Министр обороны Сурен Папикян не отправился Тулу и не участвует в заседании совета министров обороны стран СНГ», — рассказал об отказе Торосян.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу, открывая заседание совета министров обороны СНГ в Туле, заявил, что Москва открыта к углублению военного сотрудничества. Военно-политическая обстановка в мире обязывает государства — участники Содружества Независимых Государств иметь хорошо оснащенные вооруженные силы, которые будут быстро реагировать на угрозы.

24 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что системы внешней безопасности, в которые вовлечена страна, неэффективны, а союзники Еревана пытаются показать уязвимость республики и прилагают для этого большие усилия.

МИД России, в свою очередь, заявил, что армянские власти совершают ошибку, предпринимая попытки обрушить связи Еревана с Москвой.

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    Анастасия Яланская
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