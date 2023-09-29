Активную поддержку Cyberpunk 2077 завершили

PC Gamer: создатели Cyberpunk 2077 прекратят выпускать обновления для игры

Студия CD Projekt RED больше не будет выпускать большие обновления для Cyberpunk 2077. Об этом сообщает издание PC Gamer.

Геймдиректор игры Гейб Аматанджело заявил, что активная поддержка тайтла завершилась. Представитель польской студии отметил, что компания прекратит выпускать крупные обновления для Cyberpunk 2077 и сосредоточится на разработке новых проектов.

В интервью изданию Аматанджело заявил, что патч 2.0 и сюжетное обновление Phantom Liberty стали последними масштабными апдейтами для игры. «Мы сделаем еще кое-что, но это последние большие обновления», — признался Аматанджело. Геймдиректор отметил, что студия еще выпустит несколько патчей, которые исправят мелкие ошибки.

Аматанджело рассказал, что в студии есть идеи относительно Cyberpunk, но специалисты будут реализовывать их уже в следующей части серии. В конце 2022 года стало известно, что продолжение игры фигурирует в отчетах CD Projekt RED под названием Project Orion.

Cyberpunk 2077 — видеоигра в жанре Action/RPG, вышедшая в декабре 2020 года. 26 сентября вышло сюжетное дополнение Phantom Liberty.

В конце сентября представители студии CD Projekt RED принесли извинения русскоязычным геймерам. В компании подчеркнули, что заметили в украинской версии игры реплики, которые могут оскорбить русских игроков.