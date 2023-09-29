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10:30, 29 сентября 2023Экономика

Путин разрешил итальянскому банку продать свою «дочку» в России

Путин разрешил итальянскому банку Intesa Sanpaolo продать российскую «дочку»

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, разрешающее итальянскому банку Intesa Sanpaolo продажу акций своей российской «дочки» — «Интеза». Документ опубликован на официальном портале правовых актов. 

По решению Путина итальянский банк может совершать сделки, влекущие за собой изменение прав пользования 100 процентов АО «Банк Интеза». 

В августе Reuters сообщал, что итальянская группа решила закрыть свое представительство в Москве в течение нескольких месяцев. Тогда, по информации агентства, компания еще не получила разрешения Москвы на полный выход из российских активов, которое требуется в рамках введенных в стране ограничений.

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В конце декабря 2022 года стало известно, что Intesa Sanpaolo ведет переговоры о продаже «Интезы» структурам Газпромбанка. До этого СМИ писали, что «дочку» Intesa могут выкупить местные топ-менеджеры во главе с председателем совета директоров Антонио Фаллико.

Intesa вместе с итальянским Unicredit и австрийским Raiffeisen Bank International является одним из немногих иностранных банков, до сих пор оставшихся на российском рынке. Как писал в августе Reuters, к 30 июня банк выдал российским клиентам кредиты на 100 миллионов евро — это на 66 процентов меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Сумма трансграничных кредитов снизилась до 700 миллионов евро (на 77 процентов).

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    Софья Ермакова
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