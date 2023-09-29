Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:06, 29 сентября 2023Забота о себе

Психолог объяснила неготовность некоторых людей к сексу после долгих свиданий

Фото: Dainis Graveris / Unsplash

Психолог и сексолог Александра Титарева рассказала, что даже после долгих свиданий некоторые люди могут не быть морально готовы к интимной близости. Причину отказа от секса эксперт «Психодемии» объяснила «Ленте.ру».

Титарева обратила внимание, что секс — это не просто активные действия в постели. Это, по ее словам, и влечение, желание, физиологическое возбуждение, определенные предпочтения, инициация контакта, соблазнение и готовность вступить в близость.

Флирт, расстегнутые молния или пуговицы на одежде, поцелуи вовсе не означают, что человек будет готов пойти дальше, уверяет сексолог. Если один из партнеров не готов, то второй не получит восторженного согласия. Кроме того, оба лишатся возможности получить удовольствие, особенно в случае давления и принуждения, предупредила Титарева.

Люди могут оттягивать момент интимной близости из-за смущения, тревоги, фобий (боязнь оказаться голым, боязнь активных действий). Также кто-то может опасаться показаться неопытным или сексуально-непривлекательным

Александра Титаревапсихолог, сексолог

По словам собеседницы «Ленты.ру», если человек, особенно женщина, не чувствует себя в безопасности рядом с партнером, то он не будет думать о сексе.

Если был опыт небезопасных сексуальных отношений, насилия, критики со стороны, например, бывшего партнера, то решиться снова заняться сексом бывает непросто

Александра Титаревапсихолог, сексолог

Порой люди, желающие заняться сексом, не придают значения факторам, которые важны для их партнеров, объясняет сексолог.

Материалы по теме:
Сырая печенка на завтрак и маски из менструальной крови. На какие дикости люди шли в 2022 году ради красоты и здоровья
Сырая печенка на завтрак и маски из менструальной крови.На какие дикости люди шли в 2022 году ради красоты и здоровья
28 декабря 2022
Чипирование людей, редактирование ДНК и альтернатива антибиотикам. Как за 2022 год изменилась мировая медицина?
Чипирование людей, редактирование ДНК и альтернатива антибиотикам.Как за 2022 год изменилась мировая медицина?
5 января 2023

«Если вам кажется, что с новым партнером былые сложности с сексом преодолеваемы, то с большой долей вероятности вы готовы к сексуальному контакту. В том случае, если вы считаете себя сексуально некомпетентным, не оставляйте проблему как есть. Различные сексуальные сложности решаемы как с помощью книг, так и при обращении к сексологам или психологам-консультантам в сексуальной сфере», — обнадежила напоследок Титарева.

Ранее Александра Титарева назвала причины отказа некоторых женщин от орального секса. По ее словам, такой вид интимных ласк для них может быть неприемлем.

Что думаешь? Оцени!
    Вера Владзиевская
    Обсудить
    Последние новости

    В США увидели нежелание НАТО отвечать на возможный удар России. Эксперты RAND просчитали три сценария эскалации

    Губернатор обратился к жителям после атаки 10 дронов на Курскую область

    ВКС России уничтожили последние переправы через Оскол новейшими ракетами

    Вебкам-модель основала церковь «для грешников»

    Психолог объяснила неготовность некоторых людей к сексу после долгих свиданий

    Байден указал на отсутствие у Путина «демократической косточки»

    Минобороны заявило об уничтожении 11 беспилотников за ночь в России

    Российские бойцы получили сертификаты за уничтожение танка Leopard

    В США заявили о разочаровании американцев из-за страха Байдена перед Путиным

    Объяснены новые штрафы за непоставку техники на сборные пункты при мобилизации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости