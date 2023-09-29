Психолог объяснила неготовность некоторых людей к сексу после долгих свиданий

Психолог и сексолог Александра Титарева рассказала, что даже после долгих свиданий некоторые люди могут не быть морально готовы к интимной близости. Причину отказа от секса эксперт «Психодемии» объяснила «Ленте.ру».

Титарева обратила внимание, что секс — это не просто активные действия в постели. Это, по ее словам, и влечение, желание, физиологическое возбуждение, определенные предпочтения, инициация контакта, соблазнение и готовность вступить в близость.

Флирт, расстегнутые молния или пуговицы на одежде, поцелуи вовсе не означают, что человек будет готов пойти дальше, уверяет сексолог. Если один из партнеров не готов, то второй не получит восторженного согласия. Кроме того, оба лишатся возможности получить удовольствие, особенно в случае давления и принуждения, предупредила Титарева.

Люди могут оттягивать момент интимной близости из-за смущения, тревоги, фобий (боязнь оказаться голым, боязнь активных действий). Также кто-то может опасаться показаться неопытным или сексуально-непривлекательным Александра Титарева психолог, сексолог

По словам собеседницы «Ленты.ру», если человек, особенно женщина, не чувствует себя в безопасности рядом с партнером, то он не будет думать о сексе.

Если был опыт небезопасных сексуальных отношений, насилия, критики со стороны, например, бывшего партнера, то решиться снова заняться сексом бывает непросто Александра Титарева психолог, сексолог

Порой люди, желающие заняться сексом, не придают значения факторам, которые важны для их партнеров, объясняет сексолог.

«Если вам кажется, что с новым партнером былые сложности с сексом преодолеваемы, то с большой долей вероятности вы готовы к сексуальному контакту. В том случае, если вы считаете себя сексуально некомпетентным, не оставляйте проблему как есть. Различные сексуальные сложности решаемы как с помощью книг, так и при обращении к сексологам или психологам-консультантам в сексуальной сфере», — обнадежила напоследок Титарева.

Ранее Александра Титарева назвала причины отказа некоторых женщин от орального секса. По ее словам, такой вид интимных ласк для них может быть неприемлем.