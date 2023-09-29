Россия распространила в ООН проект заявления по теракту на «Северных потоках»

Полянский: РФ распространила в ООН проект заявления по Северным потокам

Россия распространила в СБ ООН проект заявления председателя Совбеза по теракту на газопроводах «Северный поток». Об этом написал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

«Как мы и анонсировали на нашем заседании по подрыву "Северных потоков" 26 сентября, сегодня мы распространили проект заявления председателя СБ ООН по этому теракту», — указал он.

Отмечается, что Совбез ООН может принимать ряд документов. Это могут быть не только резолюции, но и разного рода заявления, в которых отражается позиция Совбеза по тому или иному вопросу. «Посмотрим, какие маневры будут предпринимать наши западные коллеги, чтобы избежать выражения Советом четкой позиции в этой связи», — добавил Полянский.

Ранее сообщалось, что в ФРГ оценили новые данные о подрыве «Северных потоков». Если за этим стоят США, то это равносильно объявлению войны Германии. Об этом заявил бывший председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и сооснователь Левой партии Оскар Лафонтен.