ВСУ меняют тактику, но Российская армия на Украине продолжает становиться сильнее. Что влияет на исход боевых действий?

Журналист Репке заявил об усилении российской армии на фоне больших потерь ВСУ

Российская армия становится сильнее с каждым днем, в отличие от Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая теряет своих лучших солдат. Такое мнение высказал немецкий журналист Юлиан Репке со ссылкой на польских военных экспертов.

По их словам, украинской стороне прежде всего сейчас нужны бойцы, а не западная техника. Кроме того, аналитики также оценили российские беспилотники, отметив их улучшение. «Их новые "Герани" производят меньше шума, из-за чего их сложнее засечь. "Ланцеты" приобрели еще большую дальность. Дроны решат исход этой войны», — считают военные эксперты.

ВСУ меняют тактику

Ранее The Wall Street Journal выяснила, что ВСУ пришлось сменить тактику контрнаступления из-за потерь. «После тяжелых потерь танков и боевых машин, поставленных Западом, украинские войска теперь перешли к действиям небольшими группами, которые перебрасываются к линии фронта с помощью бронетранспортеров, а затем пытаются продвигаться одна за другой», — говорится в статье.

Однако на Западе начали приходить к мнению, что российская оборона способна справиться с любой попыткой прорыва со стороны ВСУ. В частности, ветеран войны в Афганистане, американский майор Роберт Роуз отметил, что артиллерия ВС России способна сосредоточить огонь на группах, пытающихся пройти через минные поля. Кроме того, российская армия обладает резервами, которые всегда готовы перейти в контратаку в случае прорыва. Роуз отметил, что излишне оптимистичные оценки Запада касательно контрнаступления ВСУ при помощи механизированных соединений оказали негативное влияние на Украину, в результате Киев лишился до 20 процентов поставленной Западом техники.

Гглава генштаба Великобритании адмирал Тони Радакин также признал, что западные страны недооценили мощность линии российской обороны, поэтому контрнаступление ВСУ идет медленными темпами. По его словам, сейчас ведется «война на истощение», поэтому необходимо снизить ожидания от результатов украинского наступления в краткосрочной перспективе.