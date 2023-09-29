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06:44, 29 сентября 2023Россия

Российские бойцы получили сертификаты за уничтожение танка Leopard

Российские военные получили денежные сертификаты за уничтожение танка Leopard

Фото: Reuters

Военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа получили сертификаты на выплату по миллиону рублей за уничтожение немецкого танка Leopard в бою на купянском направлении в зоне спецоперации. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Ведомство опубликовало ролик с награждением бойцов. На кадрах видно военного, который держит сертификат. «На передовых позициях в зоне проведения специальной военной операции командованием группировки войск "Запад" военнослужащим, уничтожившим на поле боя танк Leopard, был вручен сертификат на выплату денежных средств», — говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащих 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа представляли командир орудия Д-30 с позывным Степа и начальник расчета БПЛА с позывным Гамлет.

14 июня певцы Григорий Лепс и Николай Басков предложили заплатить один миллион рублей каждому, кто выведет из строя танк Вооруженных сил Украины (ВСУ). Артисты рассказали о планах из личных средств материально помочь российским военным в ходе вечеринки Русской медиагруппы в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). К инициативе певцов также присоединились телеведущая Юлия Барановская и лидер группы «Земляне» Владимир Киселев.

Позже Лепс заплатил российскому бойцу миллион рублей за подбитый немецкий танк Leopard.

Официальный представитель Кремля и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что глава государства «весьма и весьма положительно» относится к такой инициативе.

Оружие России: на страже Родины
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    Екатерина Подвигина
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