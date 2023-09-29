Губернатор обратился к жителям после атаки 10 дронов на Курскую область

Курский губернатор Старовойт призвал жителей не трогать обломки сбитых дронов

Губернатор Курской области Роман Старовойт обратился к жителям после уничтожения системой противовоздушной обороны (ПВО) в регионе 10 беспилотников. Свои слова он опубликовал в Telegram-канале.

«Напомню, из-за опасности самоликвидации сбитых БПЛА не трогайте их обломки, не приближайтесь к ним и не фотографируйте!» — написал он.

Губернатор призвал сообщать об обнаружении обломков по телефону 112. Он также поблагодарил местных жителей за то, что они сообщают о замеченных в небе дронах в экстренные службы.