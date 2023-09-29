Популярный блогер пошутил о жене комика Комиссаренко с вебкам-прошлым

Популярный российский блогер Руслан Усачев прокомментировал скандал с женитьбой комика Славы Комиссаренко на девушке с вебкам-прошлым. В обзоре новостей он оценил пост в соцсетях юмориста, в котором тот признался, что узнал о прошлом супруги только после свадьбы, словами «а зачем это было». Ролик доступен на YouTube.

Высказываясь о ситуации, Усачев обратил внимание на то, что в названии аккаунта супруги Комиссаренко в соцсети Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) есть слово cam — то есть «камера». «Как будто можно было по названию ее аккаунта в Instagram заподозрить что-то. С другой стороны, может быть, она камерами торгует», — пошутил блогер, при этом отметив, что не намерен высмеивать ни юмориста, ни его жену.

Он счел, что у Комиссаренко было несколько вариантов отреагировать на обсуждения прошлого его супруги. Усачев отметил, что если комик решил сохранить брак после сделанного открытия, то ему следовало публично поддержать партнершу. В противном случае юморист мог бы объявить своим поклонникам о намерении развестись. Однако Комиссаренко, по мнению блогера, выбрал «какой-то третий вариант».

«Я не понимаю, а зачем это было? То есть он привлек внимание своей аудитории, чтобы что сообщить? (...) Можно было даже никак не комментировать, и это было бы лучше как будто», — сказал он о публикации Комиссаренко. Усачев также выразил надежду на то, что и у комика, и у его жены «все будет хорошо».

Ранее знакомые жены Комиссаренко раскрыли детали ее знакомства с юмористом. По их словам, девушка сама искала встречи с комиком.

О том, что Комиссаренко женился, сообщалось 20 сентября. Его супруга опубликовала в сети фотографии свадьбы, на которых отметила комика. Вскоре после этого пользователи форумов заявили, что в прошлом девушка работала вебкам-моделью. Они также выложили откровенные снимки, предположительно, с супругой Комиссаренко. Юморист, комментируя эти обсуждения, признался, что не был в курсе вебкам-прошлого жены и узнал о нем после свадьбы. При этом он не раскрыл, как намерен поступить в этой ситуации.